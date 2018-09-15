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Türk Hava Yolları Hong Kong seferlerini karşılıklı iptal etti

Türk Hava Yolları, Hong Kong'da beklenen tayfun nedeniyle, bugün yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti.

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Türk Hava Yolları Hong Kong seferlerini karşılıklı iptal etti

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Pazar günü Hong Kong'un, Mangkhut tayfununun etkisinde kalacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Hong Kong'a Pazar günü yapılması planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mangkhut Tayfunu, Hong Kong
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