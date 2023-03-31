Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar başta olmak üzere engelliler, yaşlılar ve kadınları güvenli bölgeye tahliye ettiklerini söyledi.

Bakan Yanık, arama, kurtarma ve tedavi süreçlerinin ardından kurum bakımına ihtiyacı olduğunu değerlendirdikleri yaşlıları ve engellileri hızlı bir şekilde ilgili kuruluşlara aldıklarını anlattı.

"Tedavisi devam eden ampute vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz"

Refakatsiz çocukların bakımlarının da devam ettiğini aktaran Yanık, "Bunun dışında hastanelerimizde tedavisi devam eden ampute vatandaşlarımızı da özellikle çok yakından takip ediyoruz. O vatandaşlarımız arasında da devlet bakımına, kurum bakımına ihtiyacı olan vatandaşlarımız olabilir. Onları da kuruluşlarımıza yerleştirmek üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu

Psikososyal destek çalışmalarının da aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Psikososyal destek dediğimizde aslında vatandaşımızın afet ve acil durumda bozulan günlük rutininin, günlük hayatının tekrar inşa edilmesi için yapılması gereken ne varsa... İhtiyaç analizinden başlayarak ilk elde arama kurtarmalar, sonraki süreçte barınma ihtiyacı, ısınma, gıda, kılık kıyafet, hijyen maddeleri gibi bütün o süreçleri hızlı bir biçimde organize ettik. Bu destekler hem deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde hem de deprem bölgesinden tahliye olan vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak gittikleri yerlerde halihazırda devam ediyor. İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'de, Antalya'da, Mersin'de, çok yoğunluk olan deprem bölgesinden tahliye noktaları var. Buralarda da ayrıca psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yurt dışından gelen ayni bağışlar dahil gümrük kapılarına yakın noktalarda açtıkları 85 deponun faaliyete devam ettiğini vurgulayan Yanık, bunların bir kısmının ihtiyaç hali ortadan kalktıktan sonra tasfiye edileceğini, ana depoları ise ihtiyaç dahilinde takviye etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Gezici sosyal marketler sahada

Bakan Yanık, yurt içi ve dışından gelen bağışlarla oluşturdukları ayni ve sarf malzemelerin bulunduğu 204 sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Şu anda sahada 10 sosyal market tırı olduğunu aktaran Yanık, şunları aktardı:

"Gezici sosyal marketimiz var. Bunlar da özellikle kırsal ve sosyal marketlere ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına sarf malzemeleri götürüyor. Dolayısıyla biz bütün kurum ve kuruluşlar, devletimizin her birimi, bakanlıklarımız başta olmak üzere tam bir eşgüdüm ve uyum içinde vatandaşımızın ihtiyacı olan ne varsa eğitimden sağlığa, sosyal hizmetten yardıma, barınmadan diğer ihtiyaçlarına kadar bunları hızlıca temin ederek vatandaşımıza sunmaya devam ediyoruz."

Depremin sonuçlarının ağır etkisi olduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yaraları hep beraber dayanışmayla kardeşlikle birbirimize dost, omuzdaş olarak, birbirimizle ekmeğimizi, suyumuzu paylaşarak saracağız. Yine güçlü bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki kayıplar geri gelmeyecek, tabii ki acılarımızı yaşamaya devam edeceğiz, tabii ki içimizdeki o ince sızı sızlamaya devam edecek ama hayat böyle. Yani bir taraftan da bu bir yaşamak gerçeği. Dolayısıyla bizler insanlar olarak da üzerimize düşeni, yöneticiler, sorumluluk sahipleri olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz."