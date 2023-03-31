Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karaziyaret Mahallesi'nde birçok ev yıkıldı.

Yıkılan Şehit Cengiz Camisi'nin imamı Ömer Kavak, depremin ardından mahalle sakinlerinin yemek ihtiyacının karşılanması için aşevi kurmaya karar verdi.

Kavak, depremlerin ardından kente gelen Gönül Elçileri Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilcisi Sinan Özmüş ile birlikte caminin bahçesindeki çok amaçlı salonu aşevine dönüştürdü.

Ağrı'dan kardeşlerimiz desteğe geldi

Depremin üçüncü gününden itibaren aşevinde yemek çıkarıldığını ifade eden Kavak, "Depremden sonra en çok aşevine ihtiyaç olacağını düşündük. Ağrı'dan kardeşlerimiz geldi bizlere destek sundular. Camimizin bahçesinde çocuklarımızı okutmak için kullandığımız kurs binamızı aşevine dönüştürdük ve yemek yapacak sistemi buraya kurduk" dedi.

Ramazanla birlikte aşevinde iftar ve sahur yemekleri hazırlamaya başladıklarını anlatan Kavak, "Burada yemek yapan ustalar, çalışanlar hepsi gönüllü. Herkes Allah rızası için çalışıyor" dedi.

"Yardım tırı getirdik, dönmedik"

Özmüş, depremin üçüncü gününden sonra Kahramanmaraş'a geldiğini dile getirdi.

Kente yardım tırı getirdikten sonra geriye dönmediklerini belirten Özmüş, "Burada hocamızla iletişime geçerek caminin bahçesine aşevini kurduk. O günden bu yana burada ustalarımızla yemek çıkartıyoruz" diye konuştu.