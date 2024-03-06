Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başladı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı.

Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdu. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.