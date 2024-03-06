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Türkiye
İHA 06.03.2024 10:58

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Esenyurt’ta bir sürücü trafikte tartıştığı kişiyi cadde boyunca takip ederek önüne kırmaya çalıştı. Yol boyunca trafiği tehlikeye atan sürücü, tartıştığı kişinin aracına hem arkadan hem de yandan vurarak kazaya sebep oldu.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başladı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı.

Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdu. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
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