AA 05.10.2025 22:19

Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişinin aracını kundaklayan şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen F.B., yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası kaydında, F.B.'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı görüntüler yer aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tokat
