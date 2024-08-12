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Türkiye
AA 12.08.2024 16:44

Tartıştığı grubun üzerine aracını sürüp kaçtı

İstanbul Şişli'de bir kişi tartıştığı grubun üzerine araç sürdükten sonra kaçarken bir vatandaşa çarptı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eğlence mekanında gece çalışanlar ile bir müşteri arasında hesap tartışması yaşandı.

Çıkan kavgada darbedilen müşteri, otomobilini iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü. Aracıyla kaçmaya çalışırken bir kişiye çarptı.

Aracın çarptığı kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Hafif yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tartıştığı grubun üzerine aracını sürüp kaçtı
Tartıştığı grubun üzerine aracını sürüp kaçtı
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