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Türkiye
AA 12.08.2024 15:16

İzmir'de 5 bin yıllık yapı bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yassıtepe Höyüğü'nde, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık yapı tespit edildi.

İzmir'de 5 bin yıllık yapı bulundu
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle süren Yassıtepe Höyüğü kazı çalışmalarında 5 bin yıllık yapı bulundu.

Kazı çalışmalarına başkanlık eden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, höyükte günlük yaşamın ve ticari hayatın nasıl yapıldığını tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Ticaretin başladığını kanıtlıyor"

Kazılarda içinde büyük küpler ve kapların yer aldığı bir depo bulduklarını aktaran Derin, şöyle konuştu:

"O dönemde toplanan midyelerin bu yapıda depoladıklarını biliyoruz. Ayrıca iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünler de tespit ettik. Bu, depolamanın yanı sıra ticaretin de başladığını kanıtlıyor. Yassıtepe Höyüğü Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de önemli bir merkezi. Yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz."

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