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Türkiye
TRT Haber 12.08.2024 15:04

Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 kişilik eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğretmen pilot hafif yaralandı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Pilotların sağlık durumu iyi

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor" dedi.

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