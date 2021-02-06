Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı eşini silahla yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gökhan A. kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. ile tartışmaya başladı. G.A, tabancayla ateş açtığı eşini Köme Mahallesi Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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