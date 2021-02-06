Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağlık personelini taşıyan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Topçular yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için manevra yapan Mehmet K.’nın kullandığı sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki hemşire Emine Z. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yan yolun İstanbul istikametindeki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:45
- 02:40
- 02:20
- 02:08
- 01:59
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 322 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz