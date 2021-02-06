Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 322 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün bin 97 iş yeri ve 19 bin 991 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 30, karantina tedbirlerine uymayan 6, maske takmayan 125, yasaklanan yerde sigara içen 42 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 116 kişi ile maske takma kuralına uyulmayan bir, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten iki iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalanırken, bin 941 araç denetlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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