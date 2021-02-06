Tamer G. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Habibe Keser yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Keser ile otomobildeki Melisa K. ve Kumsal K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Keser, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenilirken, yaralılardan Kumsal K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.