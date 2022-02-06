Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus'ta çocuklara taşıma kar sürprizi
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'in Tarsus ilçesine Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden getirilen karla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı çeşitli mahallelerde yaşayan çocuklar için Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlik düzenlendi.
Otobüslerle kampa götürülen çocuklar, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karı görünce büyük sevinç yaşadı.
Kar topu oynayan çocuklar, etkinlikte doyasıya eğlendi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında görüşlerine yer verilen Canan Denizedalan, etkinliğe katılan özel gereksinimli kızı Kevser'in keyifli vakit geçirdiğini söyleyerek, "Çok eğlendik. Çocuklarım hayatlarında ilk kez kar gördüler" dedi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Mersin
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