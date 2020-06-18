Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlasında izinsiz olarak, 420 kök Hint kenevirini yetiştiren şahıs, gözaltına alındı.
Manisa Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün tarlasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö.'yü, tarlada Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakaladı. S.Ö. gözaltına alınırken, 420 kök Hint keneviri de sökülüp, yakılarak imha edildi.
S.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: hint keneviriSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:05
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