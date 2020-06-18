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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyon ile minibüsün çapışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde I.A'nın kullandığı kamyon, Kıyakdede köyü kavşağında aynı yöne giden H.Ç. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Tarım işçisi Münevver Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 8 işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon ve minibüsün sürücüleri gözaltına alındı.
Etiketler: tarım işçileri minibüs ıspartaSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:21
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