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MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından nostaljik tatbikat fotoğraflı paylaşımda, "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.
Yıl 1979— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020
Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı’ndan bir fotoğraf...#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/a2TpZLW3gs
Etiketler: msbSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:29
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