Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından nostaljik tatbikat fotoğraflı paylaşımda, "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.