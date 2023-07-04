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Türkiye
TRT Haber 04.07.2023 12:27

Tarihi yerler bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin tarihi mirasları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi yerler bayramda ziyaretçi akınına uğradı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hierapolis’den Efes Antik Kenti’ne, Kız Kulesi’nden Sümela Manastrı’na, Galata Kulesi’nden Göbeklitepe’ye pek çok tarihî ve kültürel mekânda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı’nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı.

İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihî mekan oldu.

Antalya Olympos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastrı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe’yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı. 

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