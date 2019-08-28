Tunca Nehri üzerinde bulunan taş köprü restore edildi. Tarihi köprünün restorasyonu Çimento kullanılmadan yapıldı. Çalışmalar bir buçuk ay sürdü. Köprü inşa edildiği dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanılarak onarıldı.

Tunca Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmasına geçildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Meriç Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Meriç Nehri üzerindeki taş köprünün giriş ve çıkışı bariyerlerle kapatıldı, iki tarafa da çalışma olduğunu gösterir tabela asıldı.

Kaynak: AA