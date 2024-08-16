Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Çanakkale Eceabat Büyükanafarta'da başlayan yangın ilk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine valiliğimiz AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyeler destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti"

İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma işleminin sürdüğünü duyurdu.

Bakan Yumaklı, yangının elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımla çıktığını açıkladı.

Ne oldu?

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

57. Alay ve Conkbayırı'na ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

"Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Mezarlık da zarar gördü

Alevler, söndürme çalışmasına katılan bir ekibin arazözüne sıçradı. Kısa sürede aracı saran alevler, ekipler tarafından söndürüldü ancak arazöz kullanılamaz hale geldi.

Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Hızla yayılan alevler, Arıburnu yolunun doğusunda, Walker's Sırtı'nın alt tarafında 1919 yılından sonra tekil mezarlarının taşınması ve çevredekilerin birleştirilmesiyle oluşturulan Canterbury Mezarlığı'na kadar ulaştı.

Orman yangını, Çanakkale Savaşları'nda harekat bölgesi olan alandaki mezarlık ve çevresindeki ağaçlardan bazılarında zarara yol açtı.