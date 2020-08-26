Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi eseri satmaya giderken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elindeki sikke, heykelcik ve haç gibi tarihi objeleri satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde F.B.'nin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Takip sonucunda şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 47 sikke, 2 heykelcik, 2 haç ile 10 muhtelif tarihi obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: tarihi eser KahramanmaraşSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
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