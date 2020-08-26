Yangın, Molla Gürani Mahallesi Kazganisadi Çıkmazı'nda bulunan iki katlı bir binada meydana geldi.

Binanın ikinci katından atladı

Alevlerden kurtulmak isteyen bir kişi binanın ikinci katından atlayarak kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi ve binadan atlayarak kolundan yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekipleri yanan binada inceleme yaparken, binada hasar meydana geldi. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görgü tanığı Halit Rammo isimli vatandaş, "Yangın çıktı evde. Biri yukarıdan aşağıya atladı. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.