Libya'nın başkenti Trablus'ta görevli bulunduğu sırada rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, silah arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz şehit oldu.

Şehadeti ile ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğan Bilal Yılmaz'ın cenazesi, gece geç saatlerde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol üyeleri ve askerler tarafından karşılanan Yılmaz'ın cenazesi morga konuldu.

Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için bugün öğle vakti tören düzenlenecek. Şehidin cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.