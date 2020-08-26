Olay, geçtiğimiz hafta merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İki kadın bir dairenin kapısını açıp içeriye girdiği sırada ev sahibi ile karşılaşınca apar topar kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan ev sahibi polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler apartmanın güvenlik kamerasını inceleyerek çalışma başlattı.

2'si de yakalandı



Yapılan çalışma sonucu eve giren hırsızlardan birinin 8 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan G.U.'un olduğunu belirlerdi. Diğer şüpheli B.B.'nin ise hırsızlık başta olmak üzere 7 suçtan kaydı olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.B.'nin yaşı küçük olduğu için ileri bir tarihte adliyeye sevk edilmesi için ailesine teslim edildiği, G.U.'nun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.