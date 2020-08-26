Haber Giriş: Kaynak: İHA
Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.
Kemal D. idaresindeki beton mikseri ile karşı istikametten gelen Aslan Özen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aslan Özen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Aslan Özen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya beton mikseri kazası Yunak-Akşehir karayoluSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:01
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