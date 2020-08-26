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Sakarya'da yaşlı kadının elinden cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Sakarya'da bir kadının cüzdanını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki F.B. isimli kadının elindeki cüzdanın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.
Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin olay yerine yakın bir ikamete girdiğini tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda 24 yaşındaki şüpheli O.Ş. yakalandı, çevrede yapılan aramalarda çöp konteynerinde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: sakarya kapkaçSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34
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