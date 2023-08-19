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Türkiye
DHA 19.08.2023 11:04

Tarihi eser uzmanına, sahte tabloyu 20 milyon liraya satmak istediler

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram'a ulaşan kimliği belirsiz 2 dolandırıcı, ellerinde İran'dan geldiğini söyledikleri 79 yıllık tabloyu kaçak olarak satmak istedi. Karabayram, sahte tabloyu 20 milyon liraya satmaya çalışan dolandırıcıların yerlerini tespit edip polise bildirdi.

Tarihi eser uzmanına, sahte tabloyu 20 milyon liraya satmak istediler
[Fotograf: DHA]

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram'ı Van'dan telefonla arayan kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde tarihi bir tablo olduğunu söyledi.

Tabloyu satmak istediklerini belirterek, 20 milyon TL fiyat biçen şüpheliler, tablonun orijinalliğini kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna video gönderdi.

Dolandırıcıların niyetini anlayan Karabayram, tabloyla ilgili biraz daha bilgi istedi. Şüpheliler, tablonun 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait olduğunu ve eserin İran'dan geldiğini söyledi.

Aynı tablonun 2018'de Alanya'da bir suç örgütü tarafından orijinal denilip satış yapılmak üzereyken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirleyen Cemil Karabayram, elde ettiği görüntü ve fotoğraflarla yazışmaları polise bildirip ihbarda bulundu.

Tarihi eserlerin kaçırılması ve kontrolsüzce satılması konusunda hassas olduğunu söyleyen Karabayram, tablonun videosunu görünce 2018'deki olayı hatırladığını söyledi. Tablonun orijinal olmadığını düşündüğünü ifade eden Karabayram, "Orijinal bile olsa ülkemize nasıl geldiği araştırılmalı" dedi.

İnanmayınca belge gönderdiler

Cemil Karabayram, mimar bir kadına ulaşan dolandırıcıların elinde bir de noter onaylı belge olduğunu söyledi.

Belgede tablonun 33x41 boyutlarında olduğu, 1943 yılından bu yana Mılad Farahmand ve Ebrahim Taghızadeh'in evinde saklandığının yazılı olduğu görüldü.

Oturan bir kadının resmedildiği tablonun orijinal olmadığını söyleyen Karabayram, "Bir yer bilip bilmediğimizi, hatta benden müşteri bulup bulamayacağımı sordular. Baltayı taşa vurdular. Hatta tablonun banka kasasında olduğunu söyleyerek inandırmaya çalıştılar. Bu resmen eser kaçakçılığı ve dolandırıcılık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu türden olaylar karşısında çok güzel çalışıyor. Türkiye'ye gelen eser, artık buranın malıdır" diye konuştu.

Olayla ilgili emniyetin harekete geçtiği ve incelemenin sürdüğü öğrenildi. (DHA

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Antalya Van Tarihi Eser Kaçakçılık Kültür ve Turizm Bakanlığı
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