Amasra Müze Müdürlüğünce, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan, çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayadaki yazılar ise kumlama yöntemiyle silinecek.

[Fotoğraf: AA]

"Bu manzara bize yakışmıyor, tarihimize saygı göstersinler"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, ilçenin 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve Lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını anlatan Boran, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz, tarihimize saygı göstersinler" dedi.