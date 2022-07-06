Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 07:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Talaş yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen talaş yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Baran Çelik yönetimindeki 50 EF 018 plakalı kamyonet, Mudanya Bulvarı Acemler Kavşağı civarında devrildi.
Kazada, sürücü Çelik ve yanındaki Caner Yulcı yaralandı.
Çevredekilerin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Devrilen kamyonet ve kasasındaki talaşların yola saçılmasıyla kısmen kapanan güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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