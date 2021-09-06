Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksim'deki metro istasyonunda seferler normale döndü
[Fotoğraf: AA]
İntihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, durumun normale dönmesiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu yeniden devreye alındı.
İntihar girişimi dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmış, bu sürede Şişhane ile Osmanbey arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi gerçekleştirilmişti.
Etiketler: İstanbul
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