Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, durumun normale dönmesiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu yeniden devreye alındı.

İntihar girişimi dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmış, bu sürede Şişhane ile Osmanbey arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi gerçekleştirilmişti.