Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
Sıradaki Haber
Telef olan hayvanları için gözyaşlarına boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz