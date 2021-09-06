Bugünden itibaren iç hat uçuşlarında, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı.

Aşı sürecini tamamlamayanlar için tüm uçuşlarda negatif PCR test sonucu isteniyor. İstanbul Havalimanı’ndaki son durumu @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı.https://t.co/f1gpB2TzME pic.twitter.com/Pd7eSPcveY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2021

Otogarlarda negatif sonuçlu PCR testi istendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin otobüs ve toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeyenlere bilet verilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirilirken, hareket eden otobüslerde de yolcu sayısının az olduğu gözlendi.

"PCR testi için hastanelere yönlendiriyoruz"

Bir turizm şirketinde görevli Zeki Kaplan otogara mobil aşı merkezi istedi.

"Genelgenin ardından yolculardan aşı ve PCR testi istiyoruz. Yolcuların aşıları yoksa PCR testi için hastanelere yönlendiriyoruz. Çoğu yolcuya bilet kesemedik. Otogarda mobil aşı uygulaması olursa yolcular burada aşı olabilirler ve geri dönmezler."

"Halkın sağlığı için gereken bir genelgeydi"

Yolculardan uygulamaya destek var. Erdem Aydoğan onlardan biri. Moldavya'ya gidecek olan Aydoğan otogara hazırlıklı gelmiş.

"Halkın sağlığı için gereken bir genelgeydi. Çünkü koronavirüs aldı başını gidiyor ve ölü sayısı artıyor. Vatandaşın da bu genelgeye uyması ve saygı göstermesi lazım. Gereken aşımızı yaptırdık ve maske mesafemizi de korumalıyız."

Yolculardan Erhan Çelik de "Halk sağlığı açısından kararın doğru ve herkesin uyması gereken bir genelge olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Yolcu sayısı çok az, yüzde 30 azalma oldu"

Bir başka turizm şirketi şoförü İmdat Alican ise yazıhanede yolculara bilet vermeden önce denetimlerinin yapıldığını ifade ederek, yeni genelgede alınan kararların çok olumlu olduğunu fakat yolcuların hazırlıklı olmadıklarını anlattı. Alican, "Van'a gidiyoruz ama yolcu sayısı çok az. Yüzde 30 azalma oldu" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yurt içi uçuşlarda PCR testi

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında da aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı.

Sabah saatlerinden itibaren THY başta olmak üzere diğer uçuş firmaları görevlilerince uçuş biletleri kontrol edildi. İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı.