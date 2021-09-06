Kırklareli'nde, jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yukarıkanara köyünde E.K'nin idaresindeki otomobili durdurarak yaptığı aramada 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

2 kişi gözaltına alındı

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.K. ve Y.E. gözaltına alındı.

Tatlıpınar ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi de Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.