Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde, jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Yukarıkanara köyünde E.K'nin idaresindeki otomobili durdurarak yaptığı aramada 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
2 kişi gözaltına alındı
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.K. ve Y.E. gözaltına alındı.
Tatlıpınar ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi de Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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