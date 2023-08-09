Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontrol

Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Yolcuyu almadığı için 4 bin 64 TL ceza

Üç taksi şoförüne para cezası kesildi Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436 TL, 1 taksi şoförüne ise trafiği bahane edip yolcuyu almadığı için 4 bin 64 TL ceza kesilerek, aracı çekici ile otoparka çekildi.