Haber Giriş: Kaynak: İHA
Taksim'de koronavirüs temizliği
[Fotoğraf: İHA]
Taksim Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün de dezenfekte edildi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve nostaljik tramvay dezenfekte edildi.
Ekipler dezenfekte işlemi yaparken, vatandaşlarda o anları cep telefonları ile görüntüledi.
Etiketler: Taksim Meydanı koronavirüs dezenfekteSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:39
Sıradaki Haber
Antalya'da 6 tona yakın kaçak dezenfektan ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz