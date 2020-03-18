Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara için kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Metoroloji'nin tahminlerine göre akşam saatlerinden itibaren Ankara'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ankara'da da bu akşam saatlerinden sonra kar yağışı öngörülüyor. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Karla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
Etiketler: soğuk hava meteoroloji Kar yağışı ankaraSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:24
Sıradaki Haber
40 dakika teneffüse yöresel yiyecek sözü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz