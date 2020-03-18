Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Valilik koordinasyonunda bütün teşkilatla birlikte hükümet tarafından açıklanan ve yayımlanan tebliğlerin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Güngör, bu süreçte vatandaşların morale ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz.



Sn. Bakanım @ziyaselcuk , 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş Dondurmamız ile tatlandırmak isteriz.



81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden. ;) https://t.co/agKB6V3kWq — Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) March 18, 2020

"Teneffüs süresini Maraş dondurması ile tatlandırmak istiyoruz"

Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabı Twitter'dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajına Kahramanmaraş olarak kayıtsız kalmadıklarını anlatan Güngör, şunları söyledi:

"Bugün Milli Eğitim Bakanımızın attığı bir twit vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Biz de buna nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla düşündük. Uzun teneffüs süresini Maraş dondurması ile tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız, vatandaşlarımıza moral vermek. Bakanımızın vermiş olduğu mesaja destek vermek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir twite cevap verdik. Bakanımız aradı teşekkür etti. Biz de Kahramanmaraş olarak 81 ilimizde Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız. Bakanımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünler moral, motivasyon ve destek günleridir."

"81 ilde 81 okula fındıklar bizden"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" açıklamasına yanıt verdi. Mehmet Hilmi Güler, mesajında şunlara yer verdi:

"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."

40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek



Sn.Bakanım @ziyaselcuk çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz



81 ilde 81 okula fındıklar bizden https://t.co/mW36s6uf21 — Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) March 18, 2020

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

Kocaeli pişmaniye, Malatya kayısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 81 ilde 81 okula pişmaniye gönderme sözü verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da 81 ilde 81 okula Malatya kayısısı göndereceklerini belirtti.