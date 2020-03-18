Koronavirüs salgını, alkol oranı yüksek kolonya ve dezenfektana talebi artırdı. Bu durum daha fazla etil alkol ihtiyacını doğurdu. Kolonya ve dezenfektanda ham madde sıkıntısı yaşanmaması için gerekli adımlar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, benzine yüzde 3'lük etil alkol karıştırma zorunluluğunu askıya aldı. Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol talebini karşılamak için üretimini artırdı.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "6 bin 500 ton melas kapasitemizi diğer fabrikalarla görüşmemiz neticesinde 9 bin daha üzerine koyarak 15 bin 500’e getirdik. Dörtte bir alkol çıksa demek ki 4 milyon litre alkol yapacağız" dedi.

Sadece yurt içi talepler karşılanıyor

Fabrika aralıksız çalışmaya başladı. Günlük etil alkol üretimi 60 bin litreye ulaştı.

Türk hastanelerinin en az yüzde 30-35’inin kendilerinden alkol aldığını söyleyen Saatcı, "Bundan sonra da daha çok kullanacak. Siparişlerimiz var, bunları taahhüt ettik, sonuna kadar yerine getireceğiz" dedi.

Amasya Şeker Fabrikası'nda şimdilik sadece yurt içi talepler karşılanıyor.