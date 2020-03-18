Koronavirüse karşı önlemler arttı. vatandaşlar "evden çıkmayın" uyarılarına kulak verdi. Sokak ve meydanlar boşaldı.

İzmir'e gelenlerin mutlaka uğrayıp bir fotoğraf çektirdiği, normal günlerde adeta iğne atılsa yere düşmeyen Konak Meydanı bu günlerde güvercinlere kaldı.

Kafeler kapandı, günün her saatinde cıvıl cıvıl dolan Gündoğdu Meydanı ıssız kaldı.

Tarihi çarşının işlek caddesi Anafartalar'da, en hareketli esnaf eczacılar.

"Çok hareketli eczaneler, insanların paniklerinden dolayı. Maske almak istiyorlar, dezenfektan ve kolonya almak istiyorlar. Neredeyse insanların yüzde 60'ı 70'i şu anda yok. Çok az nüfus geçiyor şu anda."

Sivas, Adana ve Isparta'da da meydan ve caddeler tenhalaştı

Sivas, Adana ve Isparta da en sakin günlerini yaşıyor. Vatandaşlar Koronavirüs nedeniyle zorunlu haller haricinde dışarıya çıkmadı.

Erzurum'da koronavirüs nedeniyle vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmadı

Erzurum'da da manzara aynı. Kentin en kalabalık noktalarından biri Terminal Caddesi. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladığından beri bütün mekanlar kapalı ve kaldırımlar tamamen boş.

Taksiciler de boş caddelerde müşteri bekliyor.

"Şu anda görüldüğü gibi ölü şehir diyebiliriz. Hiç kimse yok. Bomboş caddeler. Biz de elimizden geldiği kadar görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz tedbirimizi alarak tabi."

Düzce'den Bingöl'e, Kırıkkale'den Rize'ye her yerde sakinlik hakim. Devletin ve vatandaşların aldığı tedbirler ile, koronavirüsün yayılması engellenmeye çalışılıyor.