Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik'te, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki yan yola düştü, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli ilçesine seyir halindeki otomobil sürücüsü Yasin Özen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına gelmeden aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrol çıkan araç, yolun sağ tarafındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçarak yan yola düştü.
Kazada, sürücü Yasin Özen ve araç içinde bulunan 13 yaşındaki Mehmet Özen yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: bilecikSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:49
Sıradaki Haber
Mersin'de fırtına cami çatısını uçurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz