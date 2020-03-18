Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, olumsuz hava koşullarına rağmen 5 kilometrelik karlı yolu aşarak 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'nin zirvesine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Burada kar üzerine Türk bayrağı serdikten sonra kırmızı sprey boya ile "Çanakkale geçilmez 18 Mart" yazan Mehmetçik, ardından saygı duruşunda bulunarak Çanakkale şehitlerini andı.

JAK timlerinin yürüyüşüne eşlik eden kayak eğitmeni Caner Güneş, Çanakkale şehitlerini anmak için Mehmetçik ile Cıbıltepe'nin zirvesine çıktıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Saygı yürüyüşüne gururla eşlik ettiklerini anlatan Güneş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.