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Türkiye
İHA 30.08.2023 00:27

Taksideki valizden kilo kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, alınan istihbarat üzerine ticari taksiyi durdurdu. Bagajda bulunan valize narkotik köpeği tepki verince, 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Taksideki valizden kilo kilo uyuşturucu çıktı
[Fotograf: İHA]

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik İzmit ve Kartepe ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Alınan istihbarat üzerine Akpınar TOKİ konutlarında ticari taksi durduruldu.

Takside yolcu olarak bulunan kişinin valizine narkotik köpeği tepki verdi. Yapılan aramada 4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise 40 gram kubar esrar ve 5 bin 520 dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan jandarmanın narkotik köpeğiyle ticari takside yaptığı arama anbean görüntülendi. Görüntülerde, güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin aracı detaylı şekilde araması yer aldı. 

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