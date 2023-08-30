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Türkiye
AA 30.08.2023 00:25

Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki 11 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Araçlardan inip oynayan konvoydaki kişilerin yolu kapatarak trafik güvenliğine aykırı hareket etmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası alt geçidini kapatan araçların plakalarını belirledi.

11 sürücüye, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak, trafik güvenliği ile ilgili hususlara uymamaktan 1308'er lira ceza verildi.

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