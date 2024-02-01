Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.02.2024 22:13

Taksiciyi gasbedip silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Taksiciyi gasbedip silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Taksi şoförü Oğuz Erge, saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Soğuk havada yolda bırakmadığı kişi tarafından vurulan taksici ağır yaralandı
Soğuk havada yolda bırakmadığı kişi tarafından vurulan taksici ağır yaralandı

Yaklaşık 110 saatlik görüntü incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.

Kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
İzmir Taksi
Sıradaki Haber
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
22:54
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
22:47
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
22:44
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
22:34
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
22:30
İtalya'da çiftçiler traktörleriyle Milano kentine gelerek protesto düzenledi
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ