Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 saldırganın da aralarında bulunduğu 60 şüpheli, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 26'sı sınır dışı edildi, 34'ü ise adliyeye sevk edildi.

4 gün gözaltında kalan saldırganların susma hakkını kullanarak ifade vermedikleri öğrenildi.

Akşam saatlerinde iki saldırganın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.