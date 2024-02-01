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Türkiye
TRT Haber 01.02.2024 21:05

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iki saldırganın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 saldırganın da aralarında bulunduğu 60 şüpheli, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 26'sı sınır dışı edildi, 34'ü ise adliyeye sevk edildi.

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

4 gün gözaltında kalan saldırganların susma hakkını kullanarak ifade vermedikleri öğrenildi.

Akşam saatlerinde iki saldırganın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

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