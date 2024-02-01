Ramazan Pişkin'in katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kayıt olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Aksaray'a kadar yürüdüğünü, buradan otobüsle Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'na gittiğini ve sonra Hacıhüsrev Mahallesi'ne geçtiğini tespit etti.

Çalışmasını derinleştiren polis ekipleri, adresini belirlediği şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının babasına ait iş yerinin de Pişkin'in iş yerine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi.

Zanlının evi basın mensupları tarafından görüntülendi

Bu arada, şüphelinin yakalandığı ev basın mensupları tarafından görüntülendi.

Zanlının bir süredir yalnız yaşadığı, annesinin iki hafta önce evden ayrıldığı öğrenilirken, iki katlı binanın giriş katında yer alan dairenin dağınık olduğu görüldü.

Cinayet şüphelisinin komşusu Faruk Öztürk, olayı duyduğunda şoke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şahsı tanıyoruz. Komşumuzdu. Gerçekten kendi halinde bir çocuk. Bu nasıl oldu ilerleyen zamanlarda inşallah aydınlanacak. Madde bağımlısı olduğuyla ilgili bir şey görmedik, yalan olmasın. Evde annesi ve ablası da vardı. Ancak birkaç gündür annesi evde yoktu. Ailesiyle ilişkileri iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Bazı tartışmalar oluyordu ama o kadar şiddetli değildi."