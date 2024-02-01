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Türkiye
AA 01.02.2024 18:50

Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 35 bin litre kaçak madeni yağın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Nilüfer'de yasa dışı sahte kaçak petrol türevlerinin üretim, dolum ve paketleme işlemlerinin yapıldığını ve Bursa ile çevre illerde pazarlayarak satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Nilüfer ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 35 bin litre kaçak kaçak madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 adet taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 adet boş bidon, 40 adet IBC tank, 2 adet folyo kapatma makinesi, sıcak hava tabancası, terazi, santrafüj, üzerinde kontrol ünitesi ve barometre bulunan 1 tonluk demir ısıtma kazanı, 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, forklift ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S. ve R.K. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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