Taksicinin panik butonuna basması uyuşturucu satıcıları yakalattı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde 19 Ocak'ta cadde üzerinde seyir halindeki bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, taksi şoförü F.K'nin gelen polislere Mahmutbey Caddesi'nde bir erkeği yolcu olarak taksiye aldığını, yolcunun Merter civarında uyuşturucu ticareti yaptığını gördüğünü, daha sonra da kendisini alıkoyup şüpheliyi aldığı yerde indirerek panik butonuna bastığını aktardığı kaydedildi.

Ekiplerin eşkale uyan B.E., yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E.'yi gözaltına aldıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu sırada polislere mukavemette bulundukları aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda gözaltı esnasında çıkan arbedeyle ilgili görevli polis memurlarımız hakkında asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu tür iddialar, ilgili olayın çarpıtılarak toplumu yanıltma ve kurumumuza zarar verme amacı taşımaktadır. Kamu düzenini sağlama ve vatandaşlarımızın güvenliği için çalışan emniyet mensuplarımıza yönelik bu tür mesnetsiz suçlamalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Polis memurlarımız görevlerini mesleki etik ve disiplin kurallarına uygun şekilde yerine getirmiştir. Ayrıca söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak, iddiaları yayan hesaplar ve kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Şüphelilerin üzerindeki aramada, 4 parça halinde toplamda 7,2 gram uyuşturucu, 24 bin 180 lira, 50 euro ve 200 dolar ele geçirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"B.E. isimli şüpheli şahsa yapılan sorgulamada, takside kendisinin olduğu ve uyuşturucu satışını kendisinin yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmaların devamında, uyuşturucu ticaretinin bir parçası oldukları belirlenen S.T. ve O.G. isimli şahıslar da Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde yakalanmış, adreste yapılan aramalarda 230 gram skunk, 12 gram esrar, 0,90 gram cannabionid, 1 hassas terazi, 9 bin lira ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 3’ü hakkında, yürütülen işlemlerin ardından 20 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3 şahıs ise aynı gün 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."