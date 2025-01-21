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Türkiye
AA 21.01.2025 12:14

4 ilde yoğun kar: 128 yol ulaşıma kapalı

Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. 4 ilde kapanan 128 yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

4 ilde yoğun kar: 128 yol ulaşıma kapalı

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle merkezde 12, Şavşat'ta 41, Yusufeli'nde 21, Ardanuç'ta 14 ve Borçka ilçesinde 3 olmak üzere 91 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadeleye devam ediyor.

Rize

Rize'de kar dolayısıyla 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşım sorunu yaşanan İkizdere'de 13, Çamlıhemşin'de 5, Fındıklı'da 2 ve Çayeli'nde 1 köy yolunda çalışma gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığı, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 55, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama yaptı.

Giresun

Giresun kırsalında kar aralıklarla etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra ilçesinde kapalı 16 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimleri yağışın ardından beyaza büründü.

Kentin önemli turizm mekanlarından Çal Mağarası ve Şahinkaya'nın bulunduğu Düzköy ilçesinde kar etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan

Ardahan'ın kırsal kesimlerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hanak ve Göle ilçelerinde 1'er, Posof'ta 2 olmak üzere toplam 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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