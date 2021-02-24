Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksicilerden haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı
Başkentte taksi esnafını hedef alarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da 9 kişinin, taksi esnafını hedef alarak haksız kazanç sağladığını, taksi duraklarına, kendilerine veya üçüncü kişilere ait taksileri dahil ederek nitelikli yağma suçunu işlediklerini tespit etti.
Yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Aramalarda iki pompalı tüfek ve nitelikli yağma suçunun işlendiğine ilişkin çok sayıda evrak ele geçirildi.
Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Ankara
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