Kaza Beşiktaş Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'inin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA